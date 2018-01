Arvamus: Rohkem ja tasuta bussiliine

Väikeselt poisilt küsitakse: «Kas sa soovid kommi või küpsist?» «Ma soovin kommi ja küpsist,» vastab väikemees. Täiskasvanud naeravad ja kiidavad: «Küll on tark laps!» Tunnen ennast praegu ka selle väikese poisina, ainult et küsimus kõlab: «Kas tasuta bussisõit või rohkem bussiliine?» Ja minu vastus on ka sarnane: «Palun tasuta bussisõitu ja rohkem bussiliine.» Ainult mind ei kiideta, hoopis noomitakse ja öeldakse, et ei ole võimalik.