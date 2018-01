Paljudes kohtades on nähtavus udu tõttu puudulik, Kagu-Eestis sajab kohati lund või lörtsi. Õhutemperatuur kõigub nulli ümber, kuid teepinna temperatuur on pea kõikjal napilt miinuspoolel. Jäite ja libeduse oht teedel on suur, teatas maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus.