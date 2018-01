Tulevased reservohvitserid hüppasid Võrus jääauku

«Kuna tegemist on tulevaste reservrühmaülematega, siis on nendele oluline juhtimiskogemus. Õppurid peavad olema valmis ootamatuteks olukordadeks ja täna harjutasime, kuidas tegutseda olukorras, kui keegi peaks maastikul olles jääauku kukkuma,» ütles reservrühmaülema kursuse ülem leitnant Irene Kool.

Harjutus võimaldas tulevasel reservohvitseril mõista, kuidas juhtida üksust ja organiseerida üksuse lahinguvõime taastamist talvistes tingimustes, kus keegi üksusest on vajunud läbi jää. Harjutus oli vahelduseks reservrühmaülemate kursuse õppekavale ja sellel osalemine oli vabatahtlik.

Õppurid kandsid jääauku hüpates viiekilost seljakotti, milles olid veekindlalt pakitud riided. Lisaks said nad kaela jäänaasklid, mida sai kasutada jääaugust väljumiseks. Leitnant Kooli sõnul on jääaugu harjutus ajateenijate seas alati hästi vastu võetud ning sellest on kasu ka tsiviilmaailmas.