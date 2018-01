Lõunapiiri lähedal on lumesadu tihedam ja nähtavus teedel kehvem, põhja pool sajab vaid kohati kerget lund. Kohati on nõrka tuisku. Temperatuurid on miinuspoolel, libeduse ohuga tuleb arvestada kõikjal, teatas maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus.