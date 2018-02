Valga vald jäi palgamaksmisega hiljaks

«Koos kuuvahetusega on ilmselt paljudel nüüd probleeme oma kohustuste tasumisega, sest maksehilinemise märked jäävad pankadele, liisingufirmadesse ja mujalegi. Kui on teada, et uus süsteem, võiks siis päev varem ülekanded ära teha. Küsimus on, et kas riigipalga saajad peavadki edaspidi kartma, et palk ei tule õigeaegselt ning tekitab neile kahju,» kirjutab anonüümseks jääda soovinud vihjaja.