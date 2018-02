Üleskutse Tartu rahulepingu aastapäeva puhul

«Eesti riik saab 100aastaseks! Üle veerandsaja aasta oleme olnud jälle vabad. Paljud meist arvukamad rahvad alles unistavad oma riigist. Omariikluseta poleks me need, kes oleme – me poleks peremehed omal maal. Me ei saaks vabalt ja segamatult rääkida oma emakeelt. Me ei saaks ise oma asju otsustada,» rõhutavad seltsid ja fond oma ühispöördumises.