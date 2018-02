Elamus süttis vahelagi

Päästeameti arendusosakond analüüsis möödunud kaheksa aasta tulekahjusid. Statistika näitab, et kartma peaks iga kuu esimest ühtteist päeva ja eriti 5. veebruari. Selgus ka, et statistiliselt on kõige suurem tõenäosus saada tulekahjus vigastada 5. veebruaril. Kaheksa aasta jooksul on sel kuupäeval kaheksas tulekahjus saanud viga kokku 14 inimest.