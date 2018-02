EAS kühveldab Võrumaale 2,8 miljonit eurot

Haanja puhke- ja spordikeskusele eraldatakse 1,5 miljonit eurot, et muuta see aasta ringi kasutatavaks. Kohalikel on kavas ehitada Haanja praegusele kahekilomeetrisele suusarajale kergliiklustee, et seda oleks võimalik kasutada ka rullirajana. Samuti tuleb rajale valgustus, selgitas endine Haanja vallavanem Juri Gotmans.