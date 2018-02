Võrus saab jätkuvalt pidulikke abielusid sõlmida tasuta

Linnapea Anti Allase sõnul tuli linn riigile tänavu appi, et samal tasemel teenust jätkata ning peamine on, et abielusõlmijad ei peaks kuidagi kannatama.

«Võru on andnud riigile selge sõnumi, et järgmise aasta eelarves tuleks üle-eestiliselt see kitsaskoht ära lahendada ning maakonnakeskused ei peaks riigi poolt üle antud teenustele peale maksma. Ei pea kuidagi ideoloogiliselt õigeks abiellujatelt raha küsimist ja et just selle teenuse osas läheks elu kallimaks. Samas mõistan, et eelarveaasta keskel on riigil aset leidnud alafinantseerimist kompenseerida keeruline,» lisas Allas.