«Eestis oleme esinenud ainult Tartus, Tallinnas ja Viljandis ning Värska alevikus. On juba natuke piinlik Eesti rahva ees. Mõtlesimegi, et korraldame tuuri, mis tõesti jõuab igasse maakonda,» selgitas ansambli liige Jalmar Vabarna. «Anname kolme nädala jooksul 15 kontserti. Kõrvaltõukena on igas maakonnas esinemine toetatud meie plaanist mängida igas maailma riigis.»