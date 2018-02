Valgamaa noored heiskasid täna Pika Hermanni torni lipu

Kaisa on alati silma paistnud lõbusa oleku ja kaasahaarava ettevõtlikkusega. Ta on Valgamaa ringkonda esindanud juba mitmeid aastaid vabariiklikul tasandil ja saanud auhinnalisi kohti. Samuti on ta kodutütarde organisatsiooni esindanud välisriikides väga edukalt. Kaisa on alati valmis aitama ürituste läbiviimisel ning annab edasi enda teadmisi väiksematele kodutütardele. Kaisa valiti Valgamaa 2017 aasta kodutütreks.