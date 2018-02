Teisipäevased lipuheiskajad tulid pealinna Võrumaalt

Imetlusväärne on tema rahulikkus, kindlameelsus ja oskus eri vanusega lapsi koostööd tegema panna. Ta ei oska öelda «ei», vaid leiab alati aega ja tahtmist kaasa lüüa, otsides ise aktiivselt infot Kaitseliidu tegemiste kohta. Tema deviis on: iga kogemus on oluline!

Hanno-Laur Kunnus elab Võrus ja õpib Võru Kreutzwaldi kooli 9. klassis. Noormees on Kreutzwaldi rühma üks aktiivsemaid liikmeid. Ta on väga heade teadmiste ja oskustega poiss, keda saab teistele eeskujuks tuua. Hea ja usaldusväärne abiline, kes aitab nii rühmakaaslasi kui ka rühmapealikku.

Noorkotkana on tema trumpalad orienteerumine ja kõik loodusega seonduv. Parim putukakollektsioon Võrumaal ja ehk ka kogu Eesti noorte seas on just Hanno-Laur Kunnusel. Möödunud aastal valiti Hanno Kunnus Võrumaa aasta noorkotkaks. Teda on tunnustatud 2016. aastal Noorte Kotkaste Võrumaa maleva tänukirjaga ja 2015. aastal noorhauka hoolsuspaelaga.