Sõbrapäeva teeb eriliseks lilleflirt

Täna on valentinipäev, mil teadupärast avaldatakse armastust, aga ühtlasi peetakse meeles kalleid inimesi ja tehakse neile kingitusi. Valga käsitöö-, esoteerika- ja lillekaupluse Hingehelin juhataja Relika Kits ütles, et kingiks paistavad minema kõige paremini magusad toiduained. Lilli on tal müügis vähem, aga ka neid on ostetud omajagu.

«Peamiselt tahetakse šokolaade ja muud magusat. Eks lilledega on aega. Väikeseid asju ostetakse ka: kivid ja kristallid on hästi populaarsed. Ja küünlad. Võib-olla sõpradele kingitakse. Mul tavamüügis eriti lõikelilli ei ole, on ettetellimisel. Aga kui on, siis ostavad.»