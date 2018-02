Näitu avardab piiri tähendust

See on kahe kunstniku sissevaade argisusse kui keskkonda ja mõtteviisi. Näitusel venitavad Mihklepp ja Rubenis Valga-Valka kaksiklinna piiri ning uurivad ääreala väärtust kohas, kus esmapilgul ei ole midagi vaadata.

Näitusetööde alus on kunstnike performance 14. augustil 2017 – kuuetunnine jalutuskäik konkreetsel piirilõigul. Olulisteks kompositsiooni elementideks olid piiripostid, mis oma tavakeskkonnas viitavad eri territooriumide kokkupuutele, ent sekkumise käigus tõlgenduvad nähtamatuteks muusikainstrumentideks.

Näituse pealkiri «Walk» viitab elu eksistentsile läbi aegade, mis on aset leidnud paigas, kus asub kaks linna: Valga ja Valka. Nende linnade algne saksapärane nimi Walk on kui ankur, mis asub teisel pool ajalugu. Samuti viitab sõna «walk» kõndimisele, milles kunstnike töö paljuski seisnes, sest kõndimine on üks algupärasemaid ja argisemaid tegevusi maastikul liikudes ja olles.