Võrumaal hävis tules elumaja

Päästjad said väljakutse Igrise külla Tiigi kinnistule kell 14.39. Teatamise hetkel tuli maja katusest suitsu ja päästjate saabudes oli maja leekides.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik lausus, et päästjatel kulus tule leviku peatamiseks tund aega, seejärel jätkasid nad veel järelkustutustöödega. "Elamust midagi väga järele ei jäänud," lausus Kiik.

Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja ütles õhtul kella 18 ajal, et millest tulekahju alguse sai, on väga raske öelda, aga võib arvata, et elektrisüsteemi rikkest. Põlengu täpsema põhjuse selgitab menetlus.