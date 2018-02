Politsei otsib Jõgevamaal kadunud 54aastast Andrest

Mustvee vallas Kääpa kauplust külastanud terviseprobleemidega mees jäi 15. veebruari päeval kella 17 paiku turvakaamera vaatevälja, kuid poest lahkumise järel on tema asukoht teadmata. Meest otsima asunud lähedased avastasid tema jalgratta kauplusest mitmekümne meetri kauguselt sillalt, kuhu mees tavaliselt oma sõiduvahendit ei jätnud.

Politsei käivitas mehe leidmiseks otsingu ning on põhjalikult kontrollinud nii kaupluse kui mehe kodu ümbruskonda, erinevate hoonete trepikodasid ja keldreid, poest koduni viivad teeservasid ja teisi kohti. Samuti on ühendust võetud mitmete inimestega, kelle juurest Andres võiks aega veeta, kuid seni pole teda kellegi juurest leitud. Inimestelt kogutud ütluste põhjal võib olla veendunud, et Andres plaanis pärast poekülastust koju suunduda, kuid miks ta sinna ei jõudnud ja kas ta võis teel koju hätta sattuda, seda selgitab lähemalt politsei.