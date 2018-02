Fotod: Põleng võttis vanapaarilt kodu

Tulekahju tekkimise hetkel paigaldasid elektrifirma töötajad maja juurde posti otsa parasjagu uut kaablit. Majas sees oli selle elanik Silvia Kina. Tema elukaaslane oli sel hetkel majast väljas.

Silvia koristas parasjagu maja ja viibis köögis, kui kuulis toast pauku. Alguses arvas ta, et kass ajas midagi põrandale. Aga siis kuulis ta prõksumist. „Kui vahetuppa läksin, oli juba suur tuli ja tuba suitsu täis. Vaatasin, kuis välja saan."

Vanapaari tütre Maivi Laari sõnul süttis maja ilmselt pistikupesast. Päästeameti ekspert pole siiski veel kohal käinud, et põlengu tekke põhjust kinnitada. „Nii nagu elektrimehed elektri uuesti taha ühendasid, nii pistikust läks," ütles Laar.

Laari isa lülitas küll elektrikilbi kiirelt välja, kuid puumaja võttis kiirelt tuld ja päästa oli vähe. Silvia pääses majast vigastusteta välja. Ainus ohver oli tulekahjus kass. „Oli juba suur tuli. Mõtlesin, et rahakott on sahtlis, aga ei saanud seda kätte. Läksin sukkade peal välja ja hakkasin karjuma. Midagi ei olnud päästa. Naabrinaine läks ka, et vast midagi saab. Aga ei, musta suitsu täis oli kõik. Mõtlesin enne, et koristan natuke ja siis lähen viskan pikali. Ma ei tea, kui ma sinna oleks pikali visanud...“ vaatas Silvia hirmuga tagasi.

Maja oli kindlustatud ja seega on lootust hüvitusele. Kõrvalhooned jäid õnneks tulest puutumata. Pere loodab maja taas üles ehitada. „Pliit ja ahi on täiesti terved, korsten püsti. Meil on plaan siia vana vundamendi peale taastada midagi. Meil oli hiljaaegu sees remont tehtud. WC ja duširuum oli sisse tehtud, köögis tegime täisremondi. Elektrijuhtmed olid vähemalt suures osas uued. Vesi, kanalisatsioon kõik oli sees," lausus Laar.

Praegu peatuvad vanemad Laari kodus Mikitamäel. "Aga eks me otsime üürikorterit Mikitamäele. Neil on liikumine, nagu on. Tahaks, et oleks esimesel korrusel ja et poleks vee ja puude toomist," lisas tütar.

Reede pärastlõunal said päästjad väljakutse Igrise külla, kus talumajas tekkinud tulekahju saadi kontrolli alla tunni ajaga.

Setomaa vallas Igrise külas hävis tules talumaja. FOTO: Tiit Loim / Lõuna-Eesti Postimees

