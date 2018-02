Selgusid Võrumaa meenekonkursi ideevooru parimad

SA Võrumaa Arenduskeskuse poolt korraldatud meenekonkursi eesmärgiks on laiendada valikut Võru maakonnas pakutavatest meenetest, mis seovad meie piirkonna külalisi toredate elamustega ning on meeldejäävaks kingiks ja meenutuseks ummamuudu kandist. Konkursile ootame ennekõike meeneid, mis iseloomustaksid uut Võru maakonda, siinset looduslikku ja kultuurilist eripära (Vana-Võromaa ja Setomaa kultuuriruum).

„Meil on äärmiselt hea meel, et meenekonkursi ideevooru laekus nii palju toredaid ideid. Tõenäoliselt sai võiduidee puhul määravaks see, et tegemist on praktilise meenega, mille kujundusel kasutatakse kohalikku sümboolikat ning kohalike noorte kunstnike töid,“ kommenteeris tulemusi arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.