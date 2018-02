Maraton sulgeb liikluse

Kell 10.30–13.00 on suletud Pühajärve–Pukamõisa maantee Meegaste–Arula lõigul. Kell 9.00–12 on aga suletud Otepää–Kääriku–Kurevere maantee Kääriku–Kurevere lõigul.

Samuti on kehtestatud ka 18. veebruaril Otepää ja Elva lähistel olevatel riigiteedel mitmed liikluspiirangud. Kõikjal suusaraja ja maanteede ristumistel on kiirus piiratud kuni 30 km/h. Suusaraja ja maanteede ristumistel on kehtestatud sõidukite ajutine peatumiskeeld ja liiklust korraldavad reguleerijad. Piirangud on kehtestatud orienteeruvalt kella 15.