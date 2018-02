Viljandis kadunud Andreas leiti maanteel ekslemast

Politsei palus viljandlaste kaasabi leidmaks erivajadustega last, kes lahkus täna lõunapaiku Viljandis Kase tänava lastekodust.

Kuna tegu oli lapsega, kel on erivajadused, muretseti väga, et ta võib kõrvalise abita hätta sattuda. Poiss ole varem niimoodi üksinda lastekodust ära läinud ning linn on talle võõras.