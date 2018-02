Hollandlane tuli Nopri tallu juustumeistriks

Kolm kuud tagasi Nopri talumeierei palgale asunud Hollandi juustumeister Pascal Smits on saanud valmis esimesed kerad Gouda juustu. Käsitööjuust on üks osa Nopri plaanist keskenduda edaspidi rohkem juustutootmisele, uued sordid on jõudnud juba ka poelettidele.