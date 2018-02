Kindlasti ei peaks mineviku meenutamisest saama mingi negativistlik ja enesehaletsusest kantud sisekaemus, mis jõuab välja pea 700aastasesse orjaaega. Aeg-ajalt jäävad paraku siin-seal silma või kõrva sellised heietused, et mis meist ikka tahta – me ju nii kaua ikke all elanud. Kõlab justkui mugav vabandus millegi olulise tegematajätmiseks. See pole edasiviiv.