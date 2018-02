«Võrumaal on ülekaalus töötlev tööstus, kus töötab kolmandik maakonna töötajatest. Kõige suurem risk on selles, et kui töötlevas tööstuses midagi juhtub, ei suuda teised sektorid samas mahus töökohti pakkuda. Pealegi jätkub piirkonna elanike vähenemise trend. Kui meie ei suuda ressursse koondada ja midagi ära teha, siis keegi teine seda meie eest ei tee,» rääkis Kaarna.