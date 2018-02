Sümbolkujud saavad sallid-mütsid

EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho on öelnud EV100 kodulehel, et see on žest nendele omaaegsetele riigimeestele, kes on Eesti Vabariigi 1918. aastast tänasesse toonud. Austamistseremooniale on oodatud kõik piirkonna elanikud ja kohalike omavalitsuste esindajad. Põlvamaal sõlmib haridus- ja teadusminister Mailis Reps salli riigivanem Heinrich Marki fotoskulptuurile tema sünnikohas Kanepi vallas Ihamarus kell 16.