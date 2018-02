Energiafirma teeb Võru elanikele riigi juubelil kingituse

Saksa ettevõte Danpower soovib koos eestlastega tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva, tehes kõigile Võru linna kaugkütteteenuse tarbijatele kingituse – 24. veebruari küttearve tasutakse kõigi Võru linnas olevate klientide eest. Kingituse väärtuseks on ligikaudu 16 000 eurot.

“100. sünnipäev on suur ja oluline tähtpäev, mistõttu otsustasime Eesti inimestele ka omapoolse kingituse teha,” selgitas Danpower GmbH eriprojektide juht Markus Süßmann, lisades, et ikka ja jälle avaldavad paljud positiivsed arengud Eestis sakslastele muljet ning paljudes valdkondades on Eesti Saksamaale eeskujuks.