Ülejäänud Valgamaa teenetemärgid pälvisid kauaaegne Tõrva koolijuht ja Otepää ettevõtja

Ivar Hanvere on kauaaegne Tõrva Gümnaasiumi direktor, kel 13st ametis olnud koolijuhist kõige pikem staaž – 27 aastat.

"Tõrva Gümnaasium on kõikide tema juhitud aastate jooksul kuulunud Valgamaa paremate koolide hulka, kus väga tähtsal kohal on alati olnud nii õppimine kui ka sport ja huvitegevus. Tema juhtimise ajal ja eestvedamisel valmis 2005. aastal kooli juurdeehitus. Kool on saanud ühistöö tulemusena kahel korral: 2001. ja 2014. aastal Vabariigi presidendi kodukaunistuse auhinna ilusa ja hoolitsetud kooliümbruse eest. Inimesena on Ivar väga rahulik, tasakaalukas ja head huumorit armastav," seisab mehe iseloomustuses.

Hanvere oli Tõrva linnavolikogu liige alates taasiseseisvunud Eesti esimesest kohalike omavalitsuste volikogude valimistest 1993. aastal kuni eelmise aasta sügiseni, kokku 25 aastat. Aastatel 1993–1999 oli ta Tõrva linnavolikogu esimees ja aastatel 2005–2013 volikogu aseesimees.

Hariduse omandas Hanvere Tartu Riikliku Ülikooli kehakultuuri teaduskonna kergejõustiku osakonnas. Koolis alustas ta tööd kehalise kasvatuse ja sõjalise algõpetuse õpetajana 1980. aastal.

Ühiskondlikust elust võtab hanvere osa ka liikmena Tõrva Lions klubis, mille tegevustesse on ta oma osa andnud selle asutamisest alates, juba 16 aastat.

Hanveret on tunnustatud 2001. aastal Tõrva linna hõbemärgiga ja 2007. aastal kuldmärgiga.

OÜ Tehne Töökoda omanik ja juhataja Karl Mõts pälvis Valgamaa teenetemärgi. FOTO: Monika Otrokova / Otepää vallavalitsus

Otepäält autasu ettevõtjale

Reedel kell 19 Otepääl peetud Eesti Vabariik 100 kontsertaktusel "Unustamatu Georg Ots" sai teenetemärgi OÜ Tehne Töökoda omanik ja juhataja Karl Mõts.

"Ta on tagasihoidlik mees, kes räägib vähe, aga teeb palju. Ta on pärit Otepää piirkonnast ja kogu oma elu seal veetnud, sestap teavad ja tunnevad Karl Mõtsa pea kõik kohalikud inimesed," on kirjas mehe teenetemärgi iseloomustuses.

Mõtsa 1991. aastal asutatud ettevõttes on ametis 22 inimest.

"Firma juhina usaldab ta inimesi ja annab neile võimaluse tegutsemiseks. Tema ettevõtte missioon on olla toeks kõigile, kes tahavad elada Otepää kandis ning seal oma elamis- ja töötamistingimusi parandada. Tal on säravad ja julged ideed ja ta viib need ellu.

Muu hulgas on ta kogukonna heaks käivitanud väikese taluturu, kus kohalik rahvas aiasaadusi osta ja müüa saab. Lisaks sellele organiseerib ta ka koolitusi ning ühiseid lõbusaid üritusi. Karl Mõts on söakas kogukonnaliige, kes seisab maainimeste huvide eest. Talle teeb muret, et noored lahkuvad maalt ning et külad muutuvad suvilakohtadeks, kus inimesed lihtsalt ööbimas käivad. Karl Mõtsa visadus ja hoolivus polejäänud tähelepanuta – eelmisel aastal valiti ta teist korda Otepää valla volikokku, kus ta veab maaelu komisjoni," lisab iseloomustus.

Karl Mõtsa peres on suureks kasvanud kaks last. Iseloomustuse seisab ühtlasi, et aktiivse ja ettevõtliku mehena hindab ta kõige enam perega veedetud ühist aega. Koos külastatakse spordiüritusi ja käiakse matkamas. Ta on südamlik ja huumorisoonega mees, kes tegutseb põhimõtte järgi: kus viga näed laita, seal tule ja aita.

Aastal 2011. valiti Karl Mõts Otepää valla aasta isaks.

Lisaks sai tänavu Valgamaa kõrgeima autasu ehk vapimärgi Valga kauaaegne koolijuht Raimond Luts ning teenetemärgi Valga kodukaunistamise entusiast ja pikaaegne maavalitsuse töötaja Aare Kittask.