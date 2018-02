Kolmapäeva öö toob kohati 26 külmakraadi

Teisipäeval koondub madalrõhkkond Kesk-Euroopa kohale, samal ajal tugevneb aga põhja poolt jõuliselt kõrgrõhuala. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Külma on 18-24, rannikul kohati 15 kraadi ümber. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Külma on 13-19 kraadi.