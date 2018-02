Kommentaar: Poliitiline poeskäik

Vabariigi aastapäeval korraldatud väljasõit loosungi all «Maksud sõidavad Lätti» oli arusaamatu poliitiline seisukohavõtt, milleks valitud päev oli äärmiselt ebaõnnestunud. Iseenesest võiks ju isegi õnne soovida, kui inimesed suudavad õllereisile anda veel mingisuguse lisatähenduse, kuid raske on andestada sellega kaasnenud iseseisvuspäeva labastamist.

Vabariigi sünnipäev võiks olla see üks päev aastas, mil me paneme korraks kõrvale oma igapäevased erimeelsused, jätame üksteisele halvasti ütlemata ja tunneme rõõmu, et meil on olemas oma riik. Sõltumata sellest, kas meile meeldib Rail Baltic, lageraie ja tselluloositehas või mitte.