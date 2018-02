Kommentaar: Äkki teeks erakonnad korda?

Viimastel nädalatel on Eestis levinud spekulatsioonid uue erakonna võimalikust loomisest. Mõni ajakirjandus­väljaanne on väitnud, et üks seltskond on ülima saladuskatte all sellega tegelenud juba mõnda aega. Samas on väidetud sedagi, et ei ole asi nii salajane ühtegi – infot võidakse avalikkusele lekitada teadlikult. Eesmärgiga uurida, kas uue erakonna ideel kandepinda oleks.