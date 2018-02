Ilumess tuleb seekord disainituruga

Esimest korda on messil ka ilu- ja disainiturg, kus müüakse kodumaiseid disainrõivaid ja aksessuaare ning pakutakse tervislikku toitu.

Messi projektijuht Annika Pettai rääkis, et sündmus koondab endas kõike, mis selle valdkonnaga seotud. Nii on esindatud ilu- ja tervisetooted, spaateenused, ilusalongid, disainrõivad ja -ehted ning toit.

«Kindlasti tahame murda arvamust, et sellised ilutemaatilised üritused on suunatud ainult naistele. Messil pakutakse ka meestele mitmesuguseid ilutooteid, seepärast tasub tulla kogu perega,» rõhutas korraldaja ning viitas ka messi tänavusele kujundusgraafikale, kus on kesksel kohal mees.