Haiglas lõppes külastuskeeld

Jätkuvalt kehtib aga külastuskeeld Põlva haiglas, kus see kehtestati 18. jaanuaril. Samuti Valga haiglas, kus on haigete külastamine keelatud 22. veebruarist. Nendes haiglates ravil viibivaid patsiente palutakse kõrgenenud nakkusohu tõttu mitte külastada, et vähendada nii patsientide kui personali nakatumisohtu.

Terviseameti andmetel oli Eestis ajavahemikus 12.–18. veebruarini ülemiste hingamisteede infektsiooni haigestunud 6910 inimest, neist veidi üle 45 protsendi olid lapsed. Haigestunute arv kasvas nädal varasemaga võrreldes 19 protsenti.

Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 525. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Ida-Virumaal, Narvas, Jõgevamaal, Läänemaal ja Viljandimaal. Peamised haigestumise põhjustajad on endiselt gripiviirused. Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal 443 gripiviirust.

Gripihooaja algusest on vajanud haiglaravi 447 patsienti, neist üle poole on olnud tööealised ja üle 65aastased inimesed. Intensiivravi on vajanud 72 inimest vanuses 45–92 eluaastat, neist enamik kuulus riskirühmadesse kas vanuse või krooniliste haiguste tõttu. Sel hooajal on gripist tingitud tüsistuste tõttu surnud 21 inimest vanuses 60–89 eluaastat. Kõik kuulusid riskirühmadesse.

Raskekujuliste gripijuhtude (intensiivravi vajadus ja surmajuhud) ülevaade põhineb Tartu Ülikooli kliinikumi, Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla ning Narva, Viljandi ja Pärnu haigla edastatud andmetel.

Gripihooajaks loetakse perioodi oktoobrist aprilli lõpuni. Õige aeg gripivastase kaitse saamiseks on sügisel, enne viiruste ringlusesse jõudmist. Vajadusel võib end vaktsineerida ka praegu, aga kuna gripi levik on laialdane, siis võib juhtuda, et kohtute gripiviirusega enne vaktsiini toimima hakkamist. Gripivastane kaitse kujuneb välja kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimist.

Praegu soovitavad meedikud lähtuda neljast lihtsast reeglist.

• Pese tihti käsi.

• Aevastades kata suu.

• Hoia haigega vahet.