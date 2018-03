Jääteede hetkeolukord – kolm on avatud, kaks on kavandamisel

Maanteeamet paneb liiklejatele südamele jääteele sõitmise korral salvestada mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda. Ühtlasi edastas amet tungiva palve, et inimesed ei sõidaks seni avamata jääteedele, kuna see on eluohtlik.