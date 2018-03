Arvamus: Käib töö Kagu-Eesti murede lahendamiseks

Loomulikult on meil palju erinevaid valdkondi, mis tähelepanu vajavad, kuid kindlasti on üks olulisemaid piirkonna ettevõtluse areng, sest see annaks omakorda positiivse tõuke paljudele teistele murekohtadele. Leian, et selle aasta veebruaris valitsuse heaks kiidetud Ida-Virumaa programm aitab piirkonda elavdada. Sarnast programmi on vaja kiiremas korras rakendada ka Kagu-Eestis.