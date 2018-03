Laulupeomündi joonistuskonkursi võitis Tõrva tüdruk

Eesti Panga president Ardo Hansson ütles, et see on fantastiline, et joonistuskonkursist võttis osa nii palju lapsi. „Tänan kõiki õpetajaid ja lapsevanemaid abi ja laste julgustamise eest. Tegemist on väärika kingiga Eesti riigi juubeliaastal,“ ütles Hansson. Tema sõnul mahub laulupeomündile vaid ühe lapse joonistus, aga tegelikult on kõik finaali jõudnud kaheksa last konkursi võitjad, sest rahvahääletusele saamise võimalus oli vaid üks tuhandest.