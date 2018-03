Serviti sai veerandfinaalis üheksaväravalise edu

Pärast puhkepausi said kehralased mitu kaheminutilist karistust ja Serviti oskas toimunut ära kasutada – teise poolaja keskpaigaks oldi juba 23 : 14 ees. Vahe kasvas veelgi, oli parimal juhul tosinaväravaline, kuid Abdel Djalil Machou lõpusireeniga tabatud kaugvise viis selle siiski ühekohaliseks. Serviti sai korduskohtumiseks kaasa 31 : 22 edu.

«Kehra alustas hästi, eriti heas hoos oli Jermaševitš, keda me kuidagi kinni ei saanud, aga ta tegi ka kohati väga hea klassiga viskeid,» tunnustas võitjate peatreener Kalmer Musting. «Siis tõime sisse Mario Karuse ja muutsime kaitseformatsiooni ning see toimis. Eks algul oli tunda ka play-offi närvilisust, kuid õnneks saime sellest üle.»

Musting tunnistas, et edu tundub turvaline, kuid kordusmänguks peab siiski tõsiselt valmis olema. «Kui pole, siis sulab see üheksa väravat väga kiirelt. Täna kaotasime seljahäda tõttu Roman Aizatullovi ja kuna Martin Grištsuk tegi trennis õlale haiget, pidime ilma vasakukäeliste tagamängijateta hakkama saada. Aga loodan, et mõlemad on peagi rivis tagasi,» lisas Musting.