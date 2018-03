Lähipäevad toovad pakase tagasi

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Öö hakul sajab vihma, hiljem läheb loode poolt alates üle lörtsiks ja lumeks. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12 m/s, pärast keskööd pöördub saartel ja Loode-Eestis loodesse ja tugevneb puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi. Päeva hakkab loode poolt alates pilvisus hõreneb. Vihma-, lörtsi- ja lumesadu taandub kagusse. Puhub loodetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.

Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul kuni 12 m/s. Külma on 3-8 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul kuni 12 m/s. Külma on 2-6 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9 m/s. Külma on 6-11, kohati kuni 14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 5-11, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 17 m/s. Külma on 4-7 kraadi.

Laupäev tuleb kõrgrõhkkonna mõjul sajuta. Kirdetuul veidi nõrgeneb. Külma on öösel 10-15, jäävabalt veelt puhuva tuulega rannikul kuni 7 kraadi , päeval tõuseb päikeselise ilmaga vahemikku -1 kuni -5 kraadi.

Pühapäeva hoiab kõrgrõhkkond sajuta, vaikse ja võrdlemisi selgena. Külmaon öösel 7-12, sisemaal kohati kuni 15 kraadi, päeval tõuseb vahemikku -3 kuni +1 kraadi.