Tuhanded ID-kaardi sertifikaadid muutuvad kehtetuks

Riigi infosüsteemi ameti info kohaselt on taas aegumas osa ID-kaartide sertifikaadid, mida tuleb turvariski vältimiseks uuendada. Turvarisk tekkis kiibi ja tarkvara koosmõjus. Kiipi muuta ei saa, kuid sertifikaatide ja kiibitarkvara uuendamisega saab kiibil olevat tarkvara kasutada nii, et see turvarisk ei avaldu.