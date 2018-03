Teatripäeva eel võib tulla teatrisse ka mitu korda päevas

Päev enne rahvusvahelist teatripäeva on just õige aeg seada sammud teatrisaali. Esmaspäeval, 26. märtsil avaneb selleks Valgamaal lausa kolmekordne võimalus. Valgas saavad teatrisse tulla nii lapsed kui ka nende vanemad, sest sel päeval jõuab seal publiku ette Rakvere Teatri kaks lavastust. Samal päeval on Otepääl samuti Rakvere Teatri etendus – komöödia «Astuge edasi!».