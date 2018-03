Haigla oli sunnitud oma parkimiskorda muutma

Haigla taga asuv parkla on nüüdsest mõeldud kaupa transportivatele autodele ja haigla personalile. Peatuda võivad seal ka külastajad, aga parkimiseks on vaja haigla kirjalikku luba.

Valga haigla avastas, et inimesed pargivad oma auto päevaks haigla juurde ja lähevad siis mujale tööle. Et kohti vabastada, on nüüd parkimine rangemalt reguleeritud.