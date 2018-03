Ruti Murusalu tegi oma suurest armastusest filmi

Murusalu ei osalenud kõnealuse linateosega ühelgi EV100 filmikonkursil. Ta tegi filmi tasa ja targu Võru inimestele ning unistas, et see esilinastub juubeliaasta 24. veebruaril. «Uhketel festivalidel mängivad mõned filmid suurtes saalides sageli vaid 40–50 vaatajale,» rääkis ta. «Hoopis teine tunne on, kui väikeses Võrus tuleb korraga kokku saalitäis filmihuvilisi.»