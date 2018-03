Magistrantuuri võib peagi pääseda ka bakalaureuseta

Tingimuste leevendamise üle arutletakse sildi «õigus kõrgharidusele» all ning selleks tegutseb haridus- ja teadusministeeriumis kõrghariduse ajakohastamise töörühm. Ühe ettepanekuna pakutakse välja lubada kandideerida magistrantuuri ja doktorantuuri oma varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal ka neil, kes pole eelmist astet ülikoolis läbinud. Ehk magistrantuuri võiks pääseda ilma bakalaureusekraadita ja doktorantuuri magistrantuuri läbimata.

Kandideerimisõiguse andmine ei tähenda muidugi seda, et inimene võetakse kooli vastu. Samuti ei võtaks kõrgkoolid ka edaspidi jutule neid, kellel pole keskharidust, kirjutab Postimees.

Ehkki ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant Aire Koik toonitab, et ilmselt leidub vaid üksikuid inimesi, kes murraksid kadalipust läbi ning pääseksid ilma vastava hariduseta ülikooli, tekitab ettepanek elevust.

Tartu Ülikool on teinud nõuete leevendamise ettepaneku juba mõni aasta tagasi. 2014. aastal ütles toonane õppeprorektor Martin Hallik, et säärane ronimine akadeemilisel redelil on mitmes riigis ammu võimalik.