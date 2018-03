Põlvakad sünnitusosakonna sulgemisega ei lepi

Põlva vallavanem Georg Pelisaar ütles ERR-ile, et on otsusest väga nördinud, sest ehkki Põlva haigla sünnitusosakonna võimalikust sulgemisest on räägitud juba mitu aastat, siis seni on haigekassaga kokkuleppele jõutud, et sünnitusosakonda hoitakse avatuna kuni sünnitusi on aastas üle 200.

"Seda enam, et tegemist on väga kvaliteetset teenust pakkuva sünnitusosakonnaga ja sünnitajaid käib meil mitte ainult Põlvamaalt, vaid väljastpoolt Põlva maakonda ja isegi naabrite juurest Venemaalt," vahendas Pelisaare sõnu Rahvusringhäälingu uudisteportaal.

"Kuivõrd tegemist on enamusaktsionäriga, kes ka selle otsuse realiseerimise või uue otsuse taga on, siis me kõigepealt mõistagi üritame läbi rääkida Tartu kliinikumiga kui Põlva haigla teise omanikuga selles osas, et me saaksime võib-olla teha mingeid teisi otsuseid. Kuigi ma saan aru oma partneritest, et selle taga on pigem haigekassa surve, sest tegelikult tuli informatsioon isegi sealtpoolt, et sünnitusosakonna rahastamine lõpetatakse poole aasta pealt," ütles Pelisaar.

Vallavanem tõdes, et peale läbirääkimiste ei ole omavalitsusel kuigi palju võimalusi midagi ette võtta, sest kõne alla võiks ju tulla sünnitusosakonna lisarahastamine omavalitsuse poolt, aga rahakott on haigekassa käes ja kui nemad osakonna rahastamise täies mahus lõpetavad, siis sajaprotsendiliselt seda ülal pidada oleks vallal väga keeruline.

Facebooki on aga põlvalane Indrek Sarapuu loonud lehekülje "Põlva sünnitusosakonna kaitseks", millega laupäeval kella 10.18 seisuga oli liitunud juba 935 inimest. "Raske on igal hommikul üles tõusta ja kuulda, mis jälle kinni pannakse või on juba suletud. Põlva haigla sünnitusosakond sai viimaseks piisaks karikas. Selles grupis võiksime arutada edasisi plaane, kuidas võidelda selle nimel, et sünnitusosakond ja ka teised osakonnad regionaalsetes haiglates jääksid," kirjutab Sarapuu lehel.

Ta on asunud korraldama ka toetuskontserti "Maa tuleb täitsa lastega", mis tõstaks fookusesse elu väljaspool suurlinnu Tartut ja Tallinnat. "Kutsun teid kaasamõtlema ja vajadusel tegutsema, loome veel teisigi üritusi, mis aitaksid kaas elu kestvusele maa piirkonnas. Me oleme seda väärt, et meid tähele pandaks," seisab grupi kirjelduses.

Valga haigla nõukogu liige ja vallavanem Margus Lepik ütles Lõuna-Eesti Postimehele reedel, et üks võimalus sünnitusosakonna olukorda Valgas päästa võiks olla siin varasemalt sünnitamas käinud lätlastele sünnitamise odavamaks tegemine. Lätlased pole käinud Valga haiglas sünnitamas pärast seda, kui Läti mõni aasta tagasi otsustas, et ei maksa kinni sünnitusabi Eestis.

"Minu ettepanek on alati olnud, et teeme erikokkuleppe Eesti ja Läti vahel, et mõlemad haigekassad kohtleksid Valgas ja Valkas elukohta omavat inimest teistmoodi kui ülejäänud Eestis ja Lätis. See tähendaks riikidevahelist erikokkulepet, milleks täna pole keegi erilist valmisolekut näidanud," ütles Lepik.