Valgas alustati endise tehaseala puhastamisega

Tööd jääkreostuse likvideerimiseks teostab keskkonnaministeeriumi tellimusel AS Merko Ehitus Eesti koos KMG Inseneriehituse ASga. Valga vallavalitsus on väljastanud tööde teostajale ehitusluba jääkreostuse likvideerimiseks ja rajatiste lammutamiseks. Valga vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Upruse kinnitusel on AS Merko Ehitus reostuse puhastustöödega alustanud veebruari lõpus ning kõik tööd plaanitakse lõpetada selle aasta juulis.