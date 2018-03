«Eia jõulud Tondikakul» on üks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodavatest filmidest. See räägib kümneaastasest Eiast, kes viiakse talvevaheajaks salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Tüdruk ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, viima kokku kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.