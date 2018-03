Vallavanem taunib elutähtsate teenuste kaotamist piirialadelt

Eesti riik on pidevas arengus ja on selge, et avalikud teenused peavad olema efektiivsed ning kättesaadavad seal, kus inimesed neid tarbivad. Ümberkorraldused on mõistetavad ja vajalikud. Kahjuks on pidevad reformid, sealhulgas riigireform ja erinevad valdkondlikud reformid, minemas inimestest ees, mitte järel nagu eeldada ju võiks.