Ürituse "Käru Kambakas" korraldaja Tiina Tuhkanen-Kostrova ütles, et nende eesmärk on tagada Valga sünnitusosakonna ja Valga elu säilimine laiemalt. "Iga sünd on eriline ja hindamatu väärtusega. Ei saa nii mõelda, et sünnitajaid on vähe, siis paneme üldse kinni. Me peaks soodustama, et noored saaksid siia jääda ja siin sünnitada," ütles Tuhkanen-Kostrova.