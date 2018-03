Selleks, et Valga saaks oma 300 sünnitajat täis, on variante küll

Varem toimis kõik, sünnitusabi oli kvaliteetne. Nüüd aga ei leita või ei taheta leida enam võimalusi ja vahendeid, kuidas saaks jätkata, kuna sünde on vähem. Huvi lahendusi leida on väiksem, kuna haiglad kuuluvad nüüd kliinikumi haldusalasse. Kliinikumi jaoks oleks aga rahaliselt kasulikum, kui kogu Lõuna-Eesti rahvas leiaks ise tee nendeni, nii et ei peaks mitut eraldi sünnitusosakonda üleval pidama.

Sünnitus on valdkond, mis nõuab palju ressurssi ja haiglale see finantsilist kasu ei too. Arvatavasti tekib teiste osakondadega varsti sama teema. Sedasi olemegi teel selles suunas, et väikestest haiglatest kaotatakse järjest teenuseid ning need muudetakse aja jooksul hooldushaiglateks.

Kaotame tasapisi palju oma eriala spetsialiste, kuna neil pole kodukandis enam tööd. Noori jääb veel vähemaks, kuna nad ei näe siin linnas enam tulevikku, kui nii töökohad kui ka elutähtsad teenused järjest kaovad. Iga taoline kaalukas ja samas läbimõtlemata tehtud otsus on ääremaa jaoks pikemas perspektiivis surmav.