Otepää tähistab linna 82. aastapäeva

Rahvasuus liikuvate mälestuste järgi kattis 19. sajandi algul praeguse Otepää linna all olevat kõrgustikku pähklimets (saksa keeles “Nusstage”). Kui 1862. aastal sai tegevusloa alevik, sai aleviku nimeks Nuustaku, mis vahetati ajaloolise Otepää nime vastu välja alles 60 aastat hiljem (1922).

1.aprillil kell 17.00 tähistatakse Otepää kultuurimajas linna sünnipäeva kontserdiga, kus esinevad kohalikud isetegevuskollektiivid ning kavas on üllatused. Antakse üle ka Otepää valla medalid ja tunnustatakse valla parimaid sportlasi.

„Otepää on nüüd ühinenud omavalitsuse keskuseks ja kindlasti tema tähtsus sellega ei ole vähenenud,“ ütles Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Olen kindel, et ka tulevikus on Otepääl, kui linnal oma kindel ja väärikas koht.“