Sünnitusosakonnaga seonduv toob Põlvasse peaministri

Piirkonna elanike seas on tekitanud kavandatav sünnitusosakonna sulgemine pahameeletormi. Seetõttu leiab AS Põlva haigla vähemusaktsionär Põlva vald, et sünnitusosakonna sulgemiseks antud nõusolekuga on kiirustatud ning teemaga on vaja tegeleda süvitsi.