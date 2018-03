Härmatis võib teedele kohati libedust tekitada

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad. Kõrvalteedel ja metsavahelistel lõikudel võib teedel kohati esineda härmatist, mis tekitab libedust.

Ilmaprognoosi kohaselt on hommikul selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Õhutemperatuur on paiguti kuni -14 kraadi. Päeval on päikesepaisteline kuiv ilm ja õhutemperatuur tõuseb kuni +4 kraadini.